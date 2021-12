Heal lapsel mitu nime, hundil 523

Hundijalavesi ja hundilaut on vaid mõned nimedest, millele hunt on oma terava iseloomu laenanud. Hundi enda kohta on aga vanadel eestlastel peitenimesid tervelt 523 – ei tohtinud ju otse öelda – hunt! Oma nime kuuldes oleks susi kohale ilmunud ja mine tea, mis pahandust siis oleks võinud juhtuda. Aga suhtlema temaga pidi - oli vaja paluda, et hoidku karjast eemal või kaitsku kodukäija eest.