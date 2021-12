Spotify's saab nüüd kuulata eesti muinasjutte

Esimesed kolm avalikustatud muinasjuttu on sisse lugenud näitlejad Kait Kall (Kuutõrvajad), Ragne Veensalu (Kuninga väimees) ja Maili Metssalu (Murueide tütre õnn). Sarja alguskõlli on mänginud pärimusmuusik Juhan Suits.

«On väga oluline, et pereringis lugusid jutustatakse ja vanemad oma lastele unejutte loeksid. Tänapäeval on aga materjali, mida lugeda või jagada, väga palju ning et meie muinasjutud unustusehõlma ei poeks, siis oleme inspiratsiooniallikaks ja mõnusaks ühiskuulamiseks loonud muinasjuttude sarja. Selleks kasutame tänapäeva üht levinuimat vormi Spotify. Loodame, et jõuame selle kaudu inimesteni, kes mujalt muinasjutte ei kuulaks. Olgu see muinasjuttudele uudne ja mõnus pesa,» tutvustas ettevõtmist Eesti Rahvakultuuri Keskuse suulise pärandi spetsialist Maili Metssalu.