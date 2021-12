Kuidas kavalad Ribbentropid Chamberlaini äärmisele viisakusele panustades teda terve päeva kinni hoidsid

Nüüd pakuti kohvi. Ribbentrop hakkas rääkima Prantsuse veinidest, mis oli ju tema tugev külg, ning hoidis sellega tükk aega loidu vestlust ülal. Ühel hetkel tahtis ta mingit ütlust illustreerida ning võttis nähtamatu klaasipüramiidi tipust nähtamatu šampanjapokaali ja ütles piduliku toosti. Nähtamatu pokaal oli külm, nähtamatu šampanja oli serveeritud kuue kraadi juures, ideaalne temperatuur. Ribbentropi magustoidunuga kõlises vastu pokaali; ta noogutas, nägu naerul. Õues oli sadanud, puud olid märjad, kõnniteed läikisid.

Chamberlainid ilmutavad kannatamatuse märke, kuid teevad seda viisakalt. Niisugust vastuvõttu, kuhu on kutsutud Euroopa suurriigi minister, ei saa lihtsalt niisama ära lõpetada. Siin on vaja taktitunnet, lahkumiseks tuleb leida ettekääne. Peagi hakkas ilmselt ka teistele kohalviibijatele tunduma, et midagi on teoksil ning et Chamberlaini ja tema naise vahel käib varjatud vestlus, millesse tõmmati kaasa üha uusi osalisi: Cadogan, Churchill ja tema abikaasa ning teisigi. Siis algas esimene lahkumistelaine. Ribbentropid jäid aga paigale, ei teinud olukorra piinlikkust märkamagi, eriti mitte härra Ribbentrop, keda hüvastijätupäev näis joovastavat ning kes oli selle mõjul nähtavasti kaotanud kõige elementaarsemagi taktitunde. Seltskond muutus kannatamatuks. Taas kord väga viisakalt, midagi välja näitamata. Aukülalist ei saanud ju ometi välja visata; ta pidi ise aru saama, et on aeg salongist lahkuda, mantel selga tõmmata ja haakristidega ehitud uhkesse Mercedesesse istuda.

Kuid Ribbentrop ei taibanud midagi, mitte kui midagi; tema aina lobises. Ka tema abikaasa vestles elavalt proua Chamberlainiga. Õhkkond muutus vähehaaval jaburaks; ülikergete muutustega hääletoonis näitasid võõrustajad välja vaevutajutavat kannatamatust, mida tõeliselt viisakas inimene pidanuks märkama. Säärastel hetkedel hakkad mõtlema, et ega sa viimati hulluks ei ole läinud, või et vahest oled liiga delikaatne, ja kas teine tajub samuti seda piinlikkustunnet, mis tundub sinule juba käegakatsutav; kuid ei midagi. Aju on hermeetiline organ. Silmad ei reeda mõtet, vaevutajutav miimika jääb teistele loetamatuks; meie keha oleks nagu luuletus, mis meid vaimustab, kuid millest teised ei taipa ainsatki sõna.

Äkitselt võtab Chamberlain asja otsustavalt enda peale ja ütleb Ribbentropile: «Vabandage, härra, kiired tööasjad kutsuvad.» See oli pisut järsk, aga ta lihtsalt ei leidnud teist võimalust asjale lõppu teha. Seltskond tõusis püsti, enamik külalisi tänas võõrustajaid ja lahkus Downing Streetilt. Kuid Ribbentropid jõid koos viimaste vapratega paigale. Vestlus kestis veel tükk aega. Mitte keegi ei maininud sõnumit, mida Cadogan ja Chamberlain olid lõunasöögi ajal lugenud ja mis hõljus nende vahel nagu pisike paberist tont, teadmata repliik, mida kõik oleksid tahtnud kuulda ja mis oligi ju selle kummalise vodevilli põhiline tekst. Lõpuks hakkasid kõik asutama, ent mitte enne, kui Ribbentrop oli oma tühja eputamise varud viimseni välja käinud. Too endine amatöörnäitleja mängis nimelt üht oma salarollidest ajaloo suurel teatrilaval. Endine iluuisutaja, golfimängija, viiulikunstnik – Ribbentrop oskab kõike! Kõike! Ta võib isegi ametliku lõunasöögi ülipikaks venitada. Oli üks paras kloun küll, kummaline segu peenusest ja ignorantsusest. Räägitakse, et ta olevat teinud jubedaid süntaksivigu; ja et talle kaikaid kodaratesse loopida, olevat von Neurath – kui tema käest käis läbi mõni memo, mille Ribbentrop oli personaalselt Führer’i tarvis koostanud – need hoolikalt parandamata jätnud.