Epp selgitas, et neid raamatuid lugedes tunneb ära, et kõigil on elus läbi teha sarnased etapid. Kui perre tuleb laps, paneb see suhte korralikult proovile ning esimesed kaks aastat võibki elu käia laste ümber. Paraku unustavad aga paljud mehed ja naised ära oma paarisuhte.