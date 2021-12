Tiit Trofimov: vaimsus ei tähenda, et hakkad hipiks, paned kartulikoti selga ja vilistad kõigile kohustustele

Enesearengu teejuht Tiit Trofimov meenutab oma raamatus «Lõpp on algus. Julgus elada iseendana», et tema elus oli näiteks periood, kus ta oli enda meelest tohutult vaimne. «Igaks juhuks riputasin endale ka igasuguseid kulinaid külge ja rõhutasin vaimset olemist riietusega, sest mõtlesin, et äkki teised muidu ei märka, kui vaimne ma olen,» naerab ta nüüd ja tõdeb, et selline arvamine tabab paljusid inimesi, kes on saanud erinevate praktikatega esimesed positiivsed kogemused ja järsku näevad, kui vildakas kogu see lääne ühiskond selles arutus raha tagaajamises on.