Briti saatejuht Jeremy Clarkson on rohkem kui kakskümmend aastat Sunday Timesi autoveergu kirjutanud. Kui aga saabus nahkhiiregripp, tähendas see, et autotootjad pidid oma näidisautopargid kinni panema ja see omakorda tähendas, et tal polnud millestki kirjutada. Loomulikult võinuks ta puhata ja kord nädalas autoveeru kirjutamise asemel üldse mitte midagi kirjutada.