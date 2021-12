Heli Kendra «Kärkä» toob lugejateni elu 200 aasta taguses eesti rannakülas

Kuigi romaani tegelasteks on kunagi reaalselt elanud inimesed, ei ole teos siiski päris dokumentaalne, vaid kirjanduslik fiktsioon. See on autori kummardus esiemade elulaadile ja keelele, kirja pandud hoolika käe ja sooja südamega. Tänavuse Eesti Kirjanike Liidu romaanivõistluse žürii liige Jan Kaus: ««Kärkät» kannab koha- ja ajastuvaim, mida võimendab romaanitegelaste keel – mere ja maa piiril sündinud murrak, mis on aegruumi hämarusest kirjatähevalgele toodud. Romaani omailma kohal laiub aga ajatu küsimus: mis on see inimese jälg siin ilmas?»