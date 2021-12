Allan Espenbergi raamatus «77 veidrat kommet üle maailma» on igasuguseid veidrusi üle maailma. Paljud neist totrustest on üsna süütud ja ei ohusta kellegi tervist ega elu. On ju väheusutav, et matusestriptiis Hiinas, massisuudlemine Indoneesias või hiigelnukkude paraad Prantsusmaal teeks kellelegi midagi paha. Samas on veidrusi, mis on ohtlikud, valusad, aga ka lihtsalt ebameeldivad. Siit leiad mõned kombed, mis pole ehk igaühele!