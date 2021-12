Laupäeval teistkordselt avanev raamatupood Kausaal uurib pimedust ja vormimuutusi

Kell 16.00 alustab päeva performance, mille käigus loob Kausaal teksti ühes arvutiga ning jõuab fiktsionaalsest maailmast vestluseni etenduskunstnik ja dramaturg Alissa Šnaideriga. Kuuldu põhjal loob improvisatsioonilisi visuaale videokunstnik Mikk-Mait Kivi. Kell 18.00 saavad kõik huvilised uurida müügil olevaid raamatuid, et nendes leiduvatest fraasidest üheskoos tekst kokku panna. Kell 20.00 saab kogeda etenduskunstnik Johhan Rosenbergi performance'it «Knock knock, who's in the basement?», mis on väike vahepeatus tema eelmise töö «Kõdu» järel. Performance mängleb minapildi ja avalikkuse piiril, kus sellest saab keele ja pimeduse sümbioos, mis vahendab avalikkusega oma kombeid ja perverssus-poeesiat.