Mänguasjamuuseum esitleb uut lasteraamatut, mis räägib unedest ja nende nägemisest

«Nässu ja kohutavalt kole kummik» on muuseumis elava mängukaru Nässu lugude kolmas raamat, mis räägib unedest ja nende nägemisest. Lisaks tuleb juttu veidrast kärbsest, kes ei armasta luulet, jänestest, varblastest ja kummalisest krokodillist nimega Argu-ment. Unenäole kohaselt on nii mõnedki asjad selles raamatus pigurtadi ja sussavurra.

«Mänguasjamuuseumi kogud on nii rikkalikud ja põnevad, et patt oleks neid mitte tutvustada,» selgitab lugude autor Marge Pärnits. «Võibolla niisama püsinäitusele välja panduna ei olekski lihtne täispuhutav orav või koidest puretud vana karu nii silmatorkavad, aga raamatu fotoillustratsioonidel on neil võimalus särada.»