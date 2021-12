Müügilegend Grant Cardone: kogu edukus sõltub müügioskusest, õpi see pigem selgeks

Cardone selgitab, et pühenduma tähendab täielikult millegi tegemisele anduma. Ta põhjendab, et vältimatu tõde on see, et ükskõik milles suurepäraseks saamiseks pead selle tegemisele täielikult anduma. Kui valid oma eluteeks müümise, pead müügile andma nii enda, oma energia kui ka vahendid. Kui sinu valik ei ole müümine, on parem siiski aru saada, et kogu edukus sõltub müügioskusest ja seega õpi see pigem selgeks. Pead end veenma, et just seda on vaja õppida saamaks elus täpselt, mida soovid, ja just selle abil saad kõik rikkused kätte.