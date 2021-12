Allan Espenberg on kirjutanud raamatu «77 lugu lahingutes osalenud loomadest», kuhu on kogunud lugusid loomadest, kes on silma paistnud sõdades ja lahingutes. Selliseid loomi on aastasadade jooksul olnud miljoneid, arvatavasti isegi miljardeid. Siit leiad neist kolm.