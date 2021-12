«Mida? Ma pean hakkama kaelu kahekorra käänama?»

Martin jõllitas tummas uskumatuses riietuskabiini ust. Dängit! Mida see Heleri nüüd pidurdas? Sellist üllatust ei osanud Martin küll ette näha. Ta oleks ju ise kommudega tegelenud, aga Mets arvas heaks just temale panna kohustuseks vedada välismaalasi mööda virtuaali ringi. Kaido oli koolist välja visatud, Heleri oli õpsi oma jauramistega välja vihastanud ja ülejäänud nende tiimist olid suht oinad, keda see projekt eriti ei huvitanud. Kõige jaburam oli, et nad olid Kaidoga neid lisasid suure hooga muudkui simulatsiooni sisse vuhkinud, kuid ise neid läbi mängida ei olnud jõudnudki. Suur salajane avamine ja mänguöö oli neil plaanis alles kuu lõpus.

«Sa pane lihtsalt sel hetkel silmad kinni. Ma tegin Maria ajaloost võetud prototüübi järgi. Ta oli Eesti üks selle aja tugevamaid naisi, tippmaadleja. Talle said käsivõitluses pandud väga head statid.»

Heleri hakkas uuesti riietuma, kuid kuulda oli, et vaene VR-ülikond sai selle käigus kõvasti rapsida ning kabiini seinad tärisesid nõnda, et Martin kartis õhukesi vineerplaate kohe-kohe laiali pudenevat.

«Sa tahad, et ma hakkaks kinnisilmi kaklema? Ma ei ole kunagi kakelnud, ma ei oskagi seda teha ja ei tunne selleks mitte mingisugust tungi! Sul on täpselt niikaua aega mõelda välja uus plaan, kuni välismaalased siia jõuavad. Ilma tapmiseta!»

Õde oli nii vihane, et Martin kujutas tegelikult üsna kergesti ette, kuidas too sellises meeleolus võiks väga edukalt ka reaalses elus kaelu nagu märga pesu väänata. Kuid praegu oli peaasi õde simulatsiooni saada ja loota, et tal see meeleolu kommunistidega kohtumiseni säilib. Tema ettepanek midagi muud välja mõelda oli täiesti ebareaalne, mingit muud plaani Martinil polnud. Oleks Kaido siin olnud, siis jah, tema oleks midagi koodinud ja teinud, kuid Martin seda ei osanud. Niisiis kehtis plaan A.

«No ma kujutan küll ette, et sa ei kujutanud seda ette, kui olid nõus appi tulema, aga see on ju mäng, sa ei pea seal tegelikult kaklema, seal pole muud, kui lähed peale ja su avatar teeb ise vajalikke liigutusi. Marial on igasuguseid häid oskusi ja pärast paari killi (ing k to kill – tapma) tuleb juba uusi tasemeid ja oskusi juurde. Usu mind, ta on vaikseks tapmiseks ideaalne karakter.»