Ilmunud on Andres Põderi raamat «Headuse ike»

Raamatu pealkiri tuleneb Tallinna praostkonna laulupeol, 5. juunil 2016, Nõmme Rahu kirikus peetud jutlusest, kus leidub ka lõik: «Kas inimene on läbikukkunud projekt? Kindlasti mitte! Eeldused ja võimalused, mis peituvad inimhinges, on sedavõrd suured, et me vaevu neid taipame, suutmata neid ammendavalt kirjeldada või teoks teha. Piibli mõte, et inimene on loodud Jumala enda näo järgi, võtab selle erisuse ja eesõiguse kokku – tähendab, meie õige koht on Jumala juures, tema riigis!»