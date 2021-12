Oleks üllatav, kui te poleks näinud ühtegi filmi, kus Danny Trejo mänginud on. Tema CV-st võib leida tervelt 380 filmi- ja telerolli, mõned neist küll väga lühikesed, kuid sellised legendaarsed filmid nagu «Desperado», «Machete» ja «Ehast koiduni» peaksid paljudele tuttavad olema. Ja kui need filmid ikkagi tuttavad ei ole, siis Trejo nägu kindlasti on.