Taani teadlane õpetab, kuidas turvaliselt ja vastutustundlikult hülge elustiiliga algust teha

Viimastel aastatel on talisuplus muutunud väga populaarseks ja seda mõjuval põhjusel. Regulaarne külma vette sukeldumine pakub nii palju enamat kui kena Instagrami foto. See on kasulik nii kehale kui hingele. Talvine suplus põletab ohtralt kaloreid, annab tohutu energialaksu ja parandab üldist heaolu. See toetab ja ergutab ainevahetust, suurendab elurõõmu ja turgutab vereringet, parandab insuliinitundlikkust ja aktiveerib nn pruuni rasvkoe, mis aitab võitluses elustiilihaiguste ja ülekaalulisuse, samuti II tüüpi diabeedi vastu.