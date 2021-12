Kristiines avati jõulude eel uus tänavaraamatukogu

«Kristiine on ainuke linnaosa Tallinnas, kus ei ole veel oma raamatukogu. Kuni jõuame ükskord Kullo keskuse uue majani, kus lisaks huvikoolile hakkab tööle Tallinna Keskraamatukogu Kristiine filiaal, siis seni on meil hea meel rõõmustada kõiki lugemishuvilisi tänavaraamatukogudega,» rääkis Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe.

«Kui kohaliku Lions klubi liikmed tänavaraamatukogu ideega meie juurde tulid, siis olime kohe rõõmuga nõus uut lahedat algatust proovima. Eks me olime alguses veidi murelikud võimalike vandaalitsejate pärast, kuid nüüd on see raamatukapp seal Löwenruh's pea aasta aega olnud ning inimesed hea meelega laenutavad ja vahetavad raamatuid. Probleeme ei ole olnud, mis andiski julgust selle projektiga edasi minna. Me teame, et tänava raamatuvahetuspunktid koguvad üha enam populaarsust kõikjal maailmas ja nüüd on rohkem ka põhjuseid elanikel minna avastama miljööväärtuslikku Lille asumit.»

MTÜ Lille asumiseltsi esinaine Karin Sillamaa lisas, et Lille asumisse sobib see raamatukapp väga hästi. «Lille asumis on elanud läbi aegade palju armastatud kultuuritegelasi, teiste hulgas kirjanikud Mart Raud ja Albert Kivikas. Tänavaraamatukogu andis meile hea tõuke, seda teemat edasi uurida ning uuel aastal erinevaid kirjandusteemalisi üritusi korraldada. Oleme juba jõudnud võtta ühendust Tallinna Kirjanduskeskusega ja püüame koostöös jõuda selleni, et viia meie asumi kirjanduse ja kultuurilugu nii kohalike elanikeni kui kõikide tallinlasteni ning inimesteni kaugemaltki.»