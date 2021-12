Dave Benton: perekond on kõik, mida inimene iial tahta võiks

Mis on su elus kõige tähtsam?

Kui su lühikeses elus on nii palju erinevaid kogemusi, siis tead, et nii hea kui halb võib sinuga juhtuda kõigest silmapilgu jooksul. Sa võid jõuda paljude mägede tippu ja samamoodi kuristikku langeda. Sa võid kaotada kõige lähedasemaid ja leida palju uusi sõpru.

Ent aina kinnitan üht tähtsat tõdemust: ela igas hetkes, sest elus olemata pole millelgi tähtsust. See on and, mille saad sündides – mida sellega teed, on juba su enda asi.

Kuidas suureks kasvada, mida oma eluga ette võtta, millest end mõjutada lasta ja millest mitte – see kõik on su enda teha. Kui tahad – võid ennast teostada või hoopiski antud eluaastad ära raisata. Kuid üks on kindel, mu sõber – ela väärikalt! Ole hea iseenda ja teiste vastu. Ela suurepärast elu, sest mis kord läbi saab, saab läbi just sellisena nagu oled selle ise loonud.

Millised pisiasjad teevad Sind igapäevaelus õnnelikuks?

Elus on miljoneid pisiasju, mille üle iga päev rõõmustada ja millest õnne leida. Näiteks see, kui ärkad kargel värskel hommikul ja kuuled linnulaulu, või on selleks küla laste naerurõkked kostmas lasteaiast, mis asub üle tee, või kui näed oma naist tulemas su kõrvale, et sinule toetuda, või kui tütred oma tubadest teise korruse trepist alla astuvad, sind embavad ja teremusi annavad. Ma võiksin selliseid säravaid pisiasju, mis elu elamisväärseks muudavad, loetleda lõputult. Pisiasjad tähendavad mulle palju, nad on olulised detailid, mis suurt pilti hoiavad.

Mida perekond sinu jaoks tähendab?

Perekond tähendab vastutust. See tähendab kõike, mida inimene iial tahta võiks. Kui sul on loodud pere, siis sündis see ju armastusest, sa tahtsid seda kogu hingest. Kui näed, kuidas see ajapikku harmooniliselt ühte kasvab, siis järelikult oled selle eest hoolt kandnud, osanud hinnata armastust ja austust. Armastan neid kõiki ja nemad armastavad mind.

Isana teed oma laste jaoks kõik, et neid üles kasvatada, hoida neil käest ja juhtida, kuni saabub aeg nad vabaks lasta. Teha seda teades, et armastad ja toetad neid alati kõiges, mida nad elus ette võtta ja saavutada tahavad. Sa soovid neile parimat ja ei jäta kunagi üksi.

Kirjelda oma elu õnnelikemaid hetki.