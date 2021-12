Enesearengu teejuht Tiit Trofimov sõnab oma raamatus «Lõpp on algus. Julgus elada iseendana», et kui maailmas oleks rohkem inimesi, kes oma elu avatud südamega elavad, oleks maailm palju parem paik. Me teeksime otsuseid, mis ei ole kasulikud mitte ainult meile endale, vaid ka teistele, me tunnetaksime südamega teise olukorda ja oleksime palju empaatilisemad. Ja mis oleks parem aeg oma südant avada kui mitte pühadel?