13- ja 14-aastased lapsed räägivad, mis on usaldus, hoolimine ja ausus

Lilian on ka lastejooga õpetaja, kelle kogemused andsid neile praktilise sisendi päeviku loomiseks. «Elu läheb kiiremaks ja lastega sisulise, väärtusliku aja veetmiseks jääb vähem võimalusi või on loodud kontakt pealiskaudne. Seetõttu ei avasta lapsevanem teinekord aegsasti lapse muret ja ei saa talle olla õigel ajal toeks,» tõdevad nad, miks otsustasid päeviku teha. Nad on kindlad, et suhtlemise kaudu avaneb kõik. Kui tekib mõistmine ja usaldus, on kõik võimalik.