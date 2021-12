Eesti keeles ilmus popp Jaapani krimiromaan «Tōkyō sodiaagimõrvad»

Astroloog, ennustaja ja isehakanud detektiiv Kiyoshi Mitarai on parajas plindris – ta peab nädalaga lahendama õõvastavad mõrvad, millest kogu Jaapan on olnud 40 aastat hämmingus. Kes tappis kunstnik Umezawa, vägistas ja mõrvas tema tütre ning tükeldas veel kuus surnukeha, et luua Azoth ‒ ülim, täiuslik naine? Abiks vabakutselisest illustraatorist sõber, asub Kiyoshi ootamatuid pöördeid tais retkele lahenduse poole.