Menukas kahe mehe päevik ajateenistusest Eesti kaitseväes sai kordustrüki

Timo Porval ja Tarvi Tiits kirjutasid mahuka, mitmesugust pildi- ja lisamaterjali sisaldava päeviku vormis teose oma ajateenistuse kogemusest Tapa väljaõppekeskuses pioneeripataljonis aastatel 2008-2009 ja 2004-2005. See müüs enam kui 3500 eksemplari ning tõlgiti 2018. aastal ka leedu keelde. Juba kolmandale kordustrükile on autorid lisanud uued osad, milles jutustavad oma muljeid reservõppekogunemistelt.

Kuigi meeste teenistusest on juba mõnda aega möödas, on «Just nii, härra seersant!» endiselt päevakohane. Üks autoritest, Tarvi Tiits ütles, et kuigi tosinkonna aasta jooksul on kahtlemata mõndagi muutunud, eelkõige, varustuses, tehnikas ja olmetingimustes, siis oma olemuselt on ajateenistuse kogemus jäänud samaks. «Kõik need sisemised heitlused seoses teenistusse minemisega, psühholoogia ja grupidünaamika, teenistuse pikkus ja ülesehitus, präänikuna mõjuv pääs linnaloale ja lihtne unistus soojast veest ja kuivast asemest ja nii edasi,» rääkis Tiits.

Tarvi Tiits,ja Timo Porval, «Just nii, härra seersant!». FOTO: Raamat

Eesti sõjamuuseumi direktor Hellar Lill ütles, et mälestusi kaasaja Eesti kaitseväes teenimisest on kirjasõnas talletatud vähe ning «Just nii, härra seersant!» eristub oma haarava jutustamise ja muheda stiiliga. «Loodan, et see raamat innustab ka teisi reservväelasi oma kogemust ajateenistuses kirja panema,» sõnas Lill.

Raamatut on lugenud ka kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem, kelle hinnangul annab see tulevasetele ajateenijatele hea ettekujutuse, mis neid teenistusse tulles ees ootab. «Lisaks peaks käesolev raamat olema kohustuslik igale tegevväelasele, eelkõige selleks, et mõista ajateenija ja reservväelase arusaama ajateenistusest,» ütles kaitseväe juhataja.