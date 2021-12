Leedu kirjanike raamatud on meie lugeja laual haruldased külalised. On omaette ime, et käesoleval aastal näeb ilmavalgust lausa kaks mahukat romaani Leedu autoritelt – kevadel Kristina Sabaliauskaitė ajalugu käsitlev «Peetri keisrinna» Tiina Katteli tõlkes ning nüüd Birutė Jonuškaitė romaan «Maranta».