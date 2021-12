LOE JA IMESTA ⟩ Veidrad kombed: inetuima mehe võistlusest ubade pildumiseni

Aastaaegade vaheldumise pidu ehk kevade saabumist veebruari alguses iseloomustavad Jaapanis sojaoad. Traditsioon on seotud legendiga, mille kohaselt linna saabunud kurja vaimu minema ajamiseks olid seitse munka palvetanud 7749 päeva ja olevat pahalasest lahti saanud tänu ubadele. Sel päeval, tavaliselt 3. või 4. veebruaril, pillutakse kõikjale ube, et kurje vaime minema kihutada ja õnne ligi meelitada. Eriti tuleb ube loopida pimedatesse toanurkadesse, kus deemonid kõige sagedamini pesitsevad. Röstitud ube viskab kodus laiali tavaliselt kuukalendri sobival looma-aastal sündinud mees, maja peremees või mõni kuulus inimene (nt sumomaadleja või näitleja). Rituaali nimi on mamemaki (ubade pildumine) ja selle juures lausutakse: „Kuradid välja! Õnn majja!”. Samuti püüab iga pereliige ära süüa ühe röstitud oa iga oma eluaasta kohta ja lisaks veel ühe oa uue aasta jaoks. Sarvilisteks kuraditeks riietatud inimesed käivad linnas ringi ja hirmutavad inimesi. Mamemaki traditsioon on teada Muromachi ajast (1336–1573).

Aprilli keskpaigast kuni 17. maini toimuvad Norras koolilõpupidustused ehk russefeiring, mille peategelasteks on abituriendid (russ). Viimane sõna on tuletatud ladinakeelsest terminist cornua depositurus, mis tähistas kaks sajandit tagasi üliõpilaseks saamise tseremooniat. Seejuures nimetatakse eri koolide lõpetajaid erinevalt: rødruss on humanitaareriala ja blåruss rakenduskooli lõpetaja, kuid olemas on ka mustad, rohelised, valged ja oranžid russ’id. Keskkooli lõpetamist tähistatakse Norras omapäraselt. Ligi kuu aja jooksul pidutsevad noored inimesed meeletult, tarbivad suurtes kogustes alkoholi, võtavad end alasti, seksivad avalikes kohtades ja saadavad korda kõikvõimalikke lollusi, nt käivad suuskadega poes, korraldavad keset linna pidžaamapeo, veedavad öö puu otsas, hammustavad koeri mängides inimeste jalgu. Pidustuste viimasel päeval toimub abiturientide võimas rongkäik, mille eesotsas marsivad orkestrid, lippurid, sportlased, lapsed ning seejärel abituriendid. Traditsioon sai alguse 1905. aastal.

Alates 2011. aastast valitakse Zimbabwes riigi kõige peletislikumat meest. Koledusvõistluse korraldaja on öelnud, et kuna kaunid modellid teenivad oma välimusega raha, siis võiks samasugune võimalus olla ka koledatel inimestel. Meelelahutusürituse eesmärk on demonstreerida avalikkusele inimesi, kes on teistest veidi erinevad. Seejuures ei hinnata puudeid või defekte, vaid loomulikku koledust. Koledama mehe valib välja naistest koosnev žürii ning võitjatele on auhinnaks rahaline preemia ja ka mõni ese või isegi loom (nt vooditekk, lehm). Sageli on konkurssidega kaasnenud skandaalid, millest suurima puhul leiti, et riigi inetuimaks meheks valitud puuduvate hammastega mees polegi eriti kole. Kahel korral tiitli võitnud ja seekord teisele kohale jäänud William Masvinu märkis: «Mina olen naturaalselt inetu. Tema aga mitte. Tema on kole alles siis, kui ta suu avab.» 2017. aastal valiti koledamaks meheks taas William Masvinu. 2018. aastal on kavas korraldada Lõuna-Aafrika Vabariigis konkurss Mr Ugly World.