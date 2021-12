Raamat, mille peaks ehk igaüks meist mõtlikult läbi lugema

Karl Rebane, «Energia, entroopia, elukeskkond». FOTO: Raamat

Juba kaugel nõukogude ajal püüdis rahvusvaheliselt laialt tuntud Eesti füüsik, akadeemik Karl Rebane, maailmas ja meie elukeskkonnas toimuvat käsitleda kui ühtses terviklikus süsteemis toimuvat, kus kehtivad lihtsad, aga ranged seaduspärasused. Praegu, kus meie suhe loodusega teravdunud, on isegi välja kuulutatud «rohepööre», on aeg justkui järele jõudnud tookordsele akad. Rebase ettenägelikule käsitlusele. Tema 1980 aastal ilmunud teos «Energia, entroopia, elukeskkond» on taas trükivalgust näinud ning sellest selgub vana tõde: keskkonnahoid on väga keeruline tegevus milles tervikpildi nägemine on juba objektiivselt raske.

Akad. Karl Rebase tsitaat: «Süvavastuolu: On tarvis hoida elukeskkonda, aga evolutsioonilainel jäävad eelistatult püsima need süsteemid, liigid ja kooslused, mis ja kes aktiivsemalt ekspluateerivad loodust ja seega ka saastavad ning enamasti pöördumatult ammendavad loodusrikkusi.»

Kordustrüki saateks kirjutab ka prof. Jaak Kikas: «Autor … analüüsib selles keskkonnaprobleeme lähtuvalt termodünaamika fundamentaalprintsiipidest. Mis on vahepealse 40 aastaga muutunud? Füüsikas eneses ehk mitte väga palju. Juba tollal (ja oluliselt varemgi) tuntud füüsikaseadused kehtivad endiselt. Mis aga oluliselt on kasvanud, on kogu keskkonnatemaatika aktuaalsus.»