«Kes teab, kas üldse olengi poetess, mind selleks pole tunnistanud keegi»

Maa annab vaimule võimaluse avalduda, kasvada puuna taeva poole. Ja ikkagi – hing võib heituda nii aeglasest kulgemisest.

Taevas annab meile võimaluse ammutada jõudu puhtast olemisest. Hing mäletab oma algset kergust ja kõrgust ning igatseb seda tagasi. Igatseb taevasse tõusta. Pääsemine on linnuparves. Linnud on sõnumitoojad. Nad aitavad meil meenutada meie tõelist vabadust – meie tõeloomust. Vahel jätavad nad maha oma tiivasulgi kui märke sellest, et oleme midagi kaotanud. Ja kui sellise taevast langenud sulega püüda kirjutada, ei õnnestu see enne, kui oleme avanud oma südame isetu armastuse valgusele.

Tiivasulg tuleb / tasa nagu Jumal. / Temast õhkub / heledat kuma.

Selleks aga, et taevasse tõesti pääseda, on vaja ületada raskustung. Meie hingekoorma raskus toob meid ikka ja jälle maa peale tagasi. Maa hoiab eneses mälu elusainet. Ta püüab meid aidata. Ta on võtnud meie koorma, lagundanud vanad vormid ja muutnud need toitaineks uutele seemnetele, et anda meile uus võimalus mõistmiseks. Ta on lepitanud meid minevikuga – ja ootab nüüd hinge sooja vihma ja valgust. Maa on valmis. Minevik tahab tõusta / idudeks.

Maa kaudu kõneleb meiega ka esivanemate vaim. Hing tajub nende vaikset kohalolekut. Tunneb nende toetust ja tarkust, aga samuti valu ja kannatust, mis on tarkuse peidus olev pool.

Kivi sees on ka minu süda, / mu hingamine, / mu hele, lõputu laul, / mida laulis juba minu esiema.

Maa annab meile kogemuse hingamisruumi tihedusest. See on eriline kogemus, milles loodut armastades saame kindluse, et Looja on alati kohal. Kõikjal. Igas eluvormis. Igas nähtumuses. Tajudes looduse hingestatust, jõuame ühtsuse tunnetamiseni. Maa peegeldab nähtamatut vaimu ja tõmbab enda külge kõike ja kõiki, mis elab ta pinnal, sidudes meid kokku üheks tervikuks.

Maa juured ja minu juured / jooksevad kokku.

Ent nii nagu maa seob, nii ta ka lahutab. Looduse ringkäik seadustab kõige siinoleva kaduvuse. Maa pulmalised on peielised. Surm on midagi, mida hing ei suuda omaks tunnistada, sest oma tuumas kannab ta teadmist, et on surematu. Keha aga tunneb, et surma sõrmed kompavad. Ihul on üks tõde ja hingel teine. Ja nii peab läbi aegruumi rändav inimvaim end pidevalt suhestama nii maa kui ka taevaga. Ta peab otsima tasakaalu loodu ehk looduse ja teadvuse vahel.

Köidetuna maa külge, saab hing lohutust lindudega suhtlemisest.

Olen lindude perenaine / Kõnelen nendega nädalast nädalasse / Lindude tunnil / Lindude tund on mu südames. Kärbitud tiibadega hing otsib lindudega üha püsivamat suhet, kuni tunnetab, et on nendega suguluses. Ta tunneb ära oma põlvnemise lindudest.