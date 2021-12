Sinijärv soovitab: hea kodumaine kokakirjutus, makstagu kinni ja/või tehtagu järele

Hästi võtavad. «Taimne toidulaud» on raske söömapüha järel igati tervislik teos. Pealegi tuleb rõhutada, et kuna taimsete roogade väljamõtlemine nõuab pisut suuremat pingutust kui kohe kõike kasutades kokkamine, siis on head taimekokaraamatud enamasti jupp maad intrigeerivamad. Ning soovi korral saab ju noid huvitavaid juhiseid alati mõne loomse komponendiga lihtkombel täiendada. Muidugi võib öelda, et taim on eeskätt toidu toit ja nõnda on siingi päris jubedusttekitavaid retsepte, näiteks kaerahelbeputru inimtoiduks tunnistama ei paindu mu meel vist eales. Rohkem on siiski võluvaid kergeid roogasid, mille valmistegemine tõesti pulkadeks lahti võetud – ja raamat on mahukas. Sama raha eest saab rohkem oskusteavet. Ma juba ammu väldin kokaraamaturiiulisse uute köidete lisamist, aga siinkohal teen erandi.