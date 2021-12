Ajaloost ja ka tänapäevast on teada palju loomi, kes on millegi huvitava, põneva, ebahariliku, kasulikuga hakkama saanud. Nii on olemas loomi, kes päästavad inimesi laviinide alt või suudavad ennustada maavärinaid. Teisalt on ka selliseid loomi, kes võtavad osa iluduskonkurssidest või spordivõistlustest. Just sellistest loomadest räägibki Allan Espenbergi raamat «77 lugu lahingutes osalenud loomadest». Siit leiad kolm lugu erakordselt vapratest loomadest.