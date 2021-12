Vene sõjavang prantslaste seas: ei oska nad tantsida ega veini teha, muusikast taipavad vähe

Viibimine Soissons’is

Elasin major Svitšiniga terve kuu parukategija Ancri juures ning sõime ühes võõrastemajas, kuni me oludega paremini tutvusime, et end soodsamalt sisse seada. See oli majorile vähem vajalik kui mulle, kes ma sain kakskümmend viis franki vähem ning olin ka muidu kehvemini varustatud. Tal oli põhjust sellest korterist mitte lahkuda, aga mina pidin endale otsima maja, kus mind kostile võetaks. Esialgu näis, et minu saatuseks kujuneb elu Soissons’i juukselõikajate juures, kuna ma ei leidnud mujal ulualust kui parukategija Chofetet’ juures, kus elu oli muide palju elegantsem kui härra Ancri juures. Chofetet’ ­lobisemishimuline, rõõmus ja vaimukas naine võttis külalisi hästi vastu ja tal õnnestus tihti vaest vangi lõbustada. Ainuke ebameeldivus oli see, et laua taga istusid ka sellid, kuigi need poisid oleksid tihti pidanud istuma hoopis laua all.