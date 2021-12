Henry Cavill: fantaasiakirjandus on lahe. Alati on olnud

Henry Cavill rääkis intervjuus väljaandele The Empire, et loeb väga palju, aga tal ei ole üht lemmikraamatut või ka -raamatusarja, sest head fantaasiakirjandust on nii palju. «Nad kõik on omal moel erinevad. Raymond E. Feist on geniaalne autor,» kiitis Cavill ja tõi esile «Riftwari» saaga teosed, mis tema sõnul on kõik täiesti fantastilised. «Ja ka Brandon Sanderson on teinud täiesti hiilgavat tööd. Ma ei tea, kuidas ta seda teeb. Need raamatud on väga mahukad. Ma armastan neid, need on geniaalsed. Nendes on imelisi sõnumeid kõigile, kes neid loevad. Olen nende suur fänn. Siis on veel David Gemmell, vana kooli legend,» mainis ta lisaks autorit, keda tasub lugeda.

Henry Cavilli sõnul on fantaasia väga lahe, on alati olnud ja on seda ka edaspidi. «Olen avastanud, et ikka on neid, kes selle peale nina kirtsutavad, aga mina armastan fantaasiat. Olen alati olnud selle suur toetaja ja lugeja,» sõnas Cavill, kelle sõnul kogub fantaasia ka rohkem poolehoidjaid, kui see on hästi teostatud. «Niikaua kui meil on «Sõrmuste isanda» kvaliteediga asju, kasvab see jätkuvalt,» leidis ta.

2019. aastal rääkis Cavill Poola uudistele wyborcza.pl, et on «Nõiduri» saaga fänn ja tema lemmikraamat on «Viimane soov». «See haaras mind kaasa, murdis mu südame, pani selle kokku ja murdis siis uuesti,» ütles ta.