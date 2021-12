Ilmus Jaapani Heiani ajajärgu teos, mis tundub tänapäeval üllatavalt ajakohane

Sei Shōnagoni (u 966–1025) «Padjamärkmed» («Makura no sōshi») on Jaapani õukonna kõrgkultuuri kuuluv proosateos, mis oma tundlike ja täpsete tähelepanekutega on juba sajandeid lugejaid võlunud. Heiani ajastust (794–1192) pärit teos on kirjutatud zuihitsu («pintslile järgnedes») stiilis ja kujutab endast kirjut kollaaži jõudehetkedel kirja pandud tekstidest (nimistud, mõtisklused, päevikukatkendid). Pole teada, kas «Padjamärkmed» pidi autori nägemuses saama ka mingi lõpliku kuju või olidki need juhumärkmed, mida ta oma puidust peatoe laekas hoidis.