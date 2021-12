Kaitsepolitseinikud soovitasid sel aastal iga kuu lugemiseks raamatuid, mis avardavad silmaringi ja pakuvad ka põnevat meelelahutust. Siin on kaksteist teost, mille lugemine kellelgi mööda külgi maha ei jookse.

Clive Hamilton, «Silent Invasion». FOTO: Raamat

Clive Hamilton

Kirjastus Hardie Grant

2018

Soovitab kaitsepolitseinik R.

Hamiltoni põhjalike näidete esitamine Hiina kommunistliku partei mõjutegevuse imbumise kohta Austraalia poliitikasse, haridusse ja teistesse ühiskonnasfääridesse on ülimalt kriitiline punast lippu lehvitav akt.

See annab selge arusaama, milliste vahendite ja strateegiatega HKP tegutseb ning millisena nähakse oma rolli maailmas.

«Silent Invasion» võiks olla kohustuslik lugemine igale Eesti poliitikule ja majandushaile, eelkõige selleks, et õppida maailmalaval Hiinaga võrdväärselt mängima.

***

Pete Earley, «Seltsimees J». FOTO: Raamat

Pete Earley

Tõlkinud Lauri Liiders

Kirjastus Tänapäev

2009

Soovitab kaitsepolitseinik J.

Valitsevas materiaalses ja vaimses korruptsioonis pettunult vahetas Vene luureohvitser Sergei Tretjakov 2000. aastal New Yorgis töötades poolt.

Tema kirjeldused annavad sissevaate Moskvas asuvasse SVRi peamajja ja USAs tegutsenud jaamadesse turbulentsetel 1990. aastatel, kirjeldades NSVLi lagunemise järel toimunud muutuseid Venemaa välisluures.

***

«Toimik «Priboi»: Artikleid ja dokumente 1949. aasta märtsiküüditamisest». FOTO: Eesti Mälu Instituut

Sari «Eesti Mälu Instituudi toimetised»

Toimetanud Meelis Saueauk ja Meelis Maripuu

Tartu Ülikooli Kirjastus

2020

Soovitab kaitsepolitseinik P.

Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Ministeeriumi toimikusse «Priboi» («Murdlaine») on koondatud 1949. aasta märtsiküüditamise täiesti salajased plaanid ja aruanded, mis annavad kiretu, kuid üksikasjaliku pildi küüditamisoperatsioonist kõigis Eesti maakondades.

Dokumendid aitavad mõista kommunismikuritegude süsteemsust ja ulatust, olles ühtlasi Kaitsepolitseiametile oluliseks allikaks inimsusevastaste süütegude uurimisel.

***

Reigo Rosenthal, Marko Tamming, «Sõda enne sõda». FOTO: Raamat

Reigo Rosenthal, Marko Tamming

Kirjastus SE&JS

2010/2013

Soovitab kaitsepolitseinik R.

Lisaks Kaitsepolitseiameti algusaastate ajaloole sisaldavad raamatud Eesti Vabariigi vastuluure ajalugu aastatel 1920–1940.

Teosed on õpetlikud ka tänapäeval, sest osalt on tollal kasutatud meetodid ja võtted rakendusel praegugi.

***

Ajaloolane ja diplomaat Margus Laidre. FOTO: Mihkel Maripuu

Margus Laidre

Kirjastus Varrak

2003

Soovitab kaitsepolitseinik A.

Raymond H. Hamden, «Psychology of Terrorists». FOTO: Raamat

Raamat pakub huvitavat lugemist saatkondade süsteemi sünnist 15. sajandil ning ajendab edasi mõtlema, milline on diplomaatia roll ja seosed julgeoleku tagamisel tänapäeval.

***

Raymond H. Hamden

Kirjastus CRC Press Inc

2018

Soovitab kaitsepolitseinik T.

Teos jutustab terroristide psühholoogiast kohtuekspertiisi psühholoogi pilgu läbi.

Autor puudutab terrorismi ajaloo tekkemehhanisme ning liigitab terroristid nelja profiili: psühhopaatiline, etnograafiline religioosne, etnograafiline poliitiline ja kättemaksuhimuline.

***

Edward Lucas. FOTO: Albert Truuväärt /Scanpix

Edward Lucas, «Pettus». FOTO: Raamat

Edward Lucas

Tõlkinud Marek Laane

Kirjastus Varrak

2012

Soovitab kaitsepolitseinik M.

Edward Lucase «Pettus» on maailmaklassi teos, milles Eesti(l) on tähtis koht. Olgugi mõeldud pigem Lääne lugeja silmi avama, pakub see rohkesti põnevaid ja väheteada tõiku meie lähiajaloo sündmustest ka siinsele huvilisele.

Raamatu suurimaks väärtuseks on aga faktide asetamine konteksti nii ajas kui ka ruumis – ja viimast lausa globaalselt.

***

Timothy Snyder, «Veremaad». FOTO: Raamat

Timothy Snyder

Tõlkinud Rein Turu

Kirjastus Varrak

2011

Soovitab kaitsepolitseinik A.

«Veremaad» on teistmoodi kirja pandud ajalugu: see pole pelgalt loetelu vapustavatest kuritegudest, vaid igal surnul on oma nägu ja oma lugu rääkida.

Natside ja stalinistliku režiimi korraldatud tapatalgutest rääkiv teos on väga valus, kuid samas inimlik lugemine miljoneid puudutanud tragöödiast meie lähiajaloos.

***

Sarah Chayes, «Thieves of State». FOTO: Raamat

Sarah Chayes

Kirjastus W.W. Norton & Company

2015

Soovitab kaitsepolitseinik M.

Korruptsioon on teema, mida tihti peetakse ebaoluliseks, «pehmeks» probleemiks. Sarah Chayes annab aga väga selge pildi sellest, mida tähendab korruptsiooni alahindamine.

Raamatus on Afganistani näitel põhjalikult kirjeldatud selle otseseid tihedaid seoseid terrorismiga ning analüüsitud, kuidas mõjutab lokkav korruptsioon riigi ja ka rahvusvahelist julgeolekut ning riikidevahelisi suhteid.

***

Thomas Rid, «Rise of the Machines». FOTO: Raamat

Thomas Rid

Kirjastus W.W. Norton & Company

2016

Soovitab kaitsepolitseinik M.

Raamat avab detailselt ja huvitavalt, kuidas 1940ndatel sõjalise õhukaitse vajadustest tekkinud küberneetikast on jõutud tänasesse võrgustunud maailma.

Ajalooline vaade «küberi» teemale aitab mõista seoseid muude valdkondadega. Samuti on see abiks, et eristada tänapäeval üksnes usul põhinevaid ülespuhutud mõisteid ja faktidele tuginevaid reaalseid ohte.

***

Jessikka Aro

Kirjastus Rahva Raamat

2020

Soovitab kaitsepolitseinik P.

Võltsuudised ja küberrünnakud on muutunud Venemaa infosõja peamisteks tööriistadeks. Vähem on räägitud sellest, et ka Venemaa propaganda uurijad ja sellega võitlejad on langenud Kremli trollivabrikute räigete rünnakute ning laimukampaaniate alla.

Jessikka Aro jutustab üksikasjalikult enda kogemustest ja annab ülevaate samalaadsetest juhtumitest mujal.

Jessikka Aro oma raamatuga «Putini trollid». FOTO: Erakogu

***

Matti Simola, «Soome kaitsepolitsei ajalugu». FOTO: Raamat

Matti Simola

Tõlkinud Kadri Jaanits

Kirjastus Hea Lugu

2013

Soovitab kaitsepolitseinik M.

Raamatuid Kaitsepolitseiameti partnerteenistustest leidub mitmeid, kuid ülevaade SUPO ajaloost ja tegevusest on olulisel kohal meie riikide läheduse tõttu.