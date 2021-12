2016. aastal pandi koos Frank Zappa muude varadega oksjonile ka tema raamatud, mille seas oli suur hulk esoteerikat, eriti Aleister Crowley teoseid.

Enamik oksjonile läinud raamatutest olid 60ndatest ja 70ndatest. Lugeda ettevaatusega!

«Be Here Now», Ram Dass

«777», Aleister Crowley

«Aha», Aleister Crowley

«Book 4», Aleister Crowley

«The Book of Thoth», Aleister Crowley

«The Holy Books», Aleister Crowley

«Khing Kang King», Aleister Crowley

«Liber Aleph Vel Cxi: The Book of Wisdom or Folly», Aleister Crowley

«Satanism in America», Shawn Carlson and Gerald Larue

«Laments of Mulciber the Isagoge», Benjamin A. Franklin

«The Book of Black Magic and of Pacts», A. E. Waite