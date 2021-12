Dave Benton räägib oma raamatus «Olen see, kes olen», et on õppinud, et sidrunitest saab muudki kui limonaadi. Võid teha ka sidrunikooki või praegusel ajal isegi mojitot. «Teisisõnu – see on su enda otsustada, mida teha, sest tegelikult on võimalusi väga palju. Anna endast lihtsalt parim ja pea meeles, et pole tarvis paljut. Vaja on, et see – mis iganes see ka on – et see toimiks,» annab ta nõu.