5 raamatut, mis aitavad ka täielikul võhikul uuel aastal investeerimisega alustada

Kui investeerimisest veel midagi ei tea

Kui investeerimisest kuigi palju teadmisi ei ole, soovitab Arumäe alustada väikeste sammudega - lugeda rahatarkusega seotud raamatuid, kuulata webinare ja podcaste, ümbritseda ennast teiste sarnaste huvidega inimestega ja jälgida neid, kes on reaalselt sellel teekonnal soovitud sammud läbi teinud ja edasi jõudnud. Kui teema vastu on huvi kasvanud, siis tasub kindlasti investeerida juba suuremalt oma teadmistesse. Ta rõhutab, et investeerimine iseendasse on parima tootlusega varaklass, kuhu investeerida! Neid teadmisi ei saa sult enam kunagi ära võtta ja need toovad sulle tulu elu lõpuni.

Küll aga paneb Arumäe südamele, et kui endal teadmisi piisavalt ei ole, ei tasu kelleltki küsida, mida oma rahaga teha. «Kui esitate selle küsimuse valele inimesele, võite kaotada kõik. Sellega kuulutate end algajaks, keda on kerge petta. Nutikas, rahaliselt haritud inimene teab, mida teha. Talle ei pea ütlema, mida teha. Senikaua kuni sa ei tea, mida oma rahaga teha, on mõistlik valik investeerida see enda rahalisse haridusse. Eesmärk on jõuda olukorda, kus olete suutelised ise õiged otsused enda jaoks langetama!» selgitab ta.

Ta rõhutab ka, et kindlasti ei saavuta rahalist vabadust üleöö. «See võtab aega, sageli mitmeid aastaid, sest teil on vaja kõigepealt luua algkapital, millega hakata investeerima ja teil on vaja piisaval määral rahatarkust ehk finantsintelligentsust, et teada, kuhu ja kuidas investeerida,» ütleb ta.

Arumäe soovitab ka viit raamatut, millest alustada, et hakata end rahaliselt harima:

5 raamatusoovitust, mis aitavad teha esimese sammu rahalise hariduse teel

Investeerimisel on tihtipeale vaja muuta eelkõige oma mõtteviisi

Vallo Arumäe sõnab, et olles aastaid õppinud nii Robert Kiyosakilt kui ka teistelt edukatelt mentoritelt, sai ta aru, et kõik algab mõtteviisist. «Meie tänased uskumused tekitavad mõtteid meie peas, kas positiivseid või negatiivseid. Need mõtted tekitavad vastavaid emotsioone, emotsioonid tekitavad käitumise ja käitumine tekitab tulemuse. Kui me tahame tänaseid tulemusi muuta, siis peamine koht, kust muutust alustada, on minu senised uskumused ja mõtteviis,» sõnab ta.

Arumäe toob välja, et jõukuse loomine tähendab, et sinu raha peab teenima sind. «Tihtipeale kasutame väljendit, et ma käin tööl ja teenin raha. Seal on sõnade tähenduses sees juba suur viga. Meie ei teeni raha, vaid raha peab teenima meid,» selgitab ta.

Orienteeru investeerimismaailmas

Investeerides on ka oluline teha endale selgeks, kuhu varaklassi investeerida. Milline on kõige kindlam varaklass, on keeruline välja tuua. See kõik sõltub olukorrast, kus sa täna oled.

Ajalugu näitab, et üks, mis on vara säilitajana ajale hästi vastu pidanud, on väärismetallid - kuld ja hõbe, kuid sealt on keeruline saada pidevat rahavoogu.

Aktsiad nõuavad häid tehnilisi ja fundamentaalseid teadmisi ja lihtsalt odavalt ostmine, lootuses kallimalt müüa, ei pruugi olla edukas strateegia. Riskialtimad investeerijad sukelduvad aga krüptomaailma, kus suur volatiilsus võib tuua suuri tulusid, aga võib olla ka väga riskantne. Mõned investorid eelistavad käegakatsutavat vara nagu kinnisvara, kus on võimalik kasutada laenuvõimendust. Veel võib eraldi varaklassina välja tuua intellektuaalse omandi, mis eeldab teatud annet ja oskust.