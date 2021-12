«Nädalavahetuse kõvamees» pihib ausas ja otsekoheses raamatus, kuidas ta alkoholist vabaks sai

«Ma räägin liiga ausalt oma seiklustest, rajudest pidudest, kaklustest ja seksist – see on muidugi nii klišee, et mehed kõvatavad sellega…» kirjutab autor. «Miks kõvatada sellega? Miks tarbida alkoholi ja narkotsi kuni surmani? Mina otsustasin ühel päeval kõik kuradile saata, kuna ei suutnud enam. Miks mitte proovida oma elu jooksul olla kasvõi kuus kuud kaine? Kas sa tead, mis tunne see on?»