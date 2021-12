Nielsen Booki läbiviidud uus rahvusvaheline uuring näitab, et nii kirjastajad, kirjanikud, raamatumüüjad kui meediaväljaanded peavad «kõige tähtsamaks» kirjandusauhinnaks Bookeri auhinda. Uuringu tulemus pole just rabav, kuid on sellegipoolest tähelepanuväärne, et Booker edestas näiteks Pulitzeri preemiat.