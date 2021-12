Ilmus tõsielusündmustel põhinev romaan ühe tavalise perekonna saatusest, mille muudab erakordseks Eesti rahva ajalugu

Kui soovid nutta - on see raamat sinu jaoks. Väikse tüdrukuna ema kaotanud minategelase ja tema esivanemate elud on laotud leina hallile müürile. Kui soovid naerda - pead seda raamatut lugema. Raamatu tegelased pole jäänud kinni ülekohtu ja traagika mülkasse, vaid lõbusad pajatused, naljad ja aasimised vürtsitavad nende töid ja tegemisi. Kui soovid teada meie rahva ajaloost - on see raamat sinule. Läbi ühe vägeva suguvõsa loo mõistad, et inimeste kibestumus, umbusklikkus, mõistetamatud otsused võivad olla võrsunud ajaloo halastamatust sülest. Kui soovid põnevust - loe seda raamatut. Lõplikud niidiotsad seotaks kokku alles romaani viimastes peatükkides.