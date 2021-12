Eesti keeles ilmus Läti luuletaja Sergei Timofejevi uus luulekogu

Sergei Timofejev (1970) on Läti venekeelse luule üks väljapaistvamaid esindajaid, kes on luulet avaldanud juba 1980ndate aastate lõpust saadik. Eesti lugejale on ta juba tuntud, eeskätt Riia «luulebändi» Orbita liikmena (2016 ilmus Orbita kogumik «Eesti keeles sa lobise, tibuke»). «Tulemasinaid täis tasku» on valikkogu, mis esitab läbilõike tema varaseimast loomingust uusimani.