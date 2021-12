Mai-Liis Kivistik soovitab 19 raamatut, mis teda sel aastal enim mõjutanud on

«Uitnärvi ravijõu rakendamine», Stanley Rosenberg

See raamat õpetab lihtsate harjutuste abil reguleerima oma uitnärvi, et jõuda sügava lõõgastuseni, magada paremini ning taastuda vigastustest ja traumadest. See harutab lahti krooniliste haiguste saladused ning selgitab, kuidas ja miks need tekivad.

«Enegiameditsiini. Lihtne viis end aidata», Donna Eden

See raamat on teejuhiks energiameditsiini juurde. Donna Eden näitab selgelt ja arusaadavalt, kuidas viia oma kehaenergia sedasi tasakaalu.

«Täiuslik tervis»​, Deepak Chopra

Raamat esitab teie kehatüübile sobiva toitumise, stressist vabanemise, füüsiliste harjutuste ja igapäevaelu programmi, mille aluseks on 5000 aasta vanune ajurveda õpetus vaimu ja keha tervishoiust. Ajurveda abiga saab taastada keha loomuliku tasakaalu ja tugevdada vaimu ning keha ühtsust, et saavutada täiuslik tervis.

«Jooga valu leevendamiseks», Kelly McGonigal

Pole saladus, et jooga suurendab lihaste painduvust ja tugevust, kuid te ei pruugi teada, et jooga on tõestatud ravimeetod seljavalu, põlvevalu, karpaalkanali sündroomi ja muude krooniliste valuseisundite puhul. Jooga aitab ka leevendada stressi, ärevust ja depressiooni, mis võivad tekitada ja võimendada valu, ning loob mugavama tunde nii meeles kui ka kehas.

«14-päevane organismi puhastamine taimedega», Laurel Vukovic

Raamat koosneb kolmest osast.

I osa - organismi puhastamine : tee täiusliku tervise juurde

II osa - organismi puhastamise teed

III osa - organismi puhastamise programmi koostamine

«Seitsme põlve müsteerium», Ants Rootslane

Iga peatükiga toob Rootslane lugejale inimeseks olemise saladust lähemale, kirjutab ridade kaupa sellest, kuidas perekond on üks õelamaid süsteeme, kuhu kuuluda, aga millest välja astuda ei saa ega tohigi. Teadmiste ja harjutuste näol saab lugeja enda käsutusse tööriistapagasi, millega hakata muutma oma elu. Saab üha rohkem mõistma oma isiklikku unikaalset saatust, milles ei eksisteeri küsimusi nagu Kes ma olen? või Mida ma pean tegema? Sa tead siis täpselt, kes sa oled ja kuhu suunas liikuda.

«Olen see, kes olen. Suur intervjuu», Dave Benton

Raamat «Olen see, kes olen» on väga aus lugu ühe Arubalt läbi mitmete rännakute Eestisse tulnud mehe isikliku elu tõusudest ja mõõnadest, sisemaailmast, uskumustest ning elufilosoofiast. See on üks aus kõnelus oma sügava sisemise minaga, tema kogemuste sõnastamine ja elutarkuste jagamine lugejalegi.

«Teadlik hingamine. Tervise ja elujõu allikas»​, Richard Brennan

Raamat annab ülevaate hingamise anatoomiast ja füsioloogiast, loomulikust hingamisrütmist ning levinud hingamisprobleemidest. Raamatus tutvustatakse Alexanderi tehnikat ja antakse juhtnööre üle 30 erineva hingamisharjutuse tegemiseks. Need õpetused aitavad tagasi saada loomuliku hingamisrütmi, mis mõjutab meie mõtteviisi, tundeid ja tegevust.

«Ellujäämise õpetus I», Luule Viilma

See raamat on kirjutatud selleks, et inimesed saaksid ise oma tervist parandada. Kõnekeel on teadlikult võimalikult lihtne, et abi igaühele kättesaadav oleks.