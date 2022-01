Ilmus Jaak Johansoni laule, graafikat ja loomepäevikuid koondav teos

Sel aastal meie seast lahkunud Jaak oli tuntud laulikuna, aga tema kunstnikukäsi ja loometeekond on seni varju jäänud. Niisamuti pole tema laulud varem kaante vahele jõudnud. See raamat viibki täide Jaagu soovi oma looming mingis mahus «ära kaanetada».

«Küllap Jaagus peitus omajagu ka maailmaparandaja-ambitsiooni, võibolla ka tahtmist silma paista – ega päris ilma selleta naljalt ei satu avaliku esineja ja sõnumisõnastaja rolli. Aga see pole kõige olulisem, kui see üldse oluline on, igatahes mitte olemuslik,» kirjutab Paul-Eerik Rummo raamatu sissejuhatuses. «Küsimus on asjade loomulikkuse, põhilise enesestmõistetavuse äratundmises.»