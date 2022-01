Kirjanik Merit Raju annab nõu, kuidas väikeste sammudega oma eesmärkide poole liikuda

Merit andis soovituse hakata liikuma väikeste sammudega, et oma elu muuta. Näiteks kui plaanid alustada trenniga, ehk tasuks esimesel päeval matt vaid lahti rullida ja end sellegi eest kiita. Teisel päeval jällegi teha üks harjutus. Ta selgitas, et veremaitse suus pingutamine ei lase hästi eesmärke saavutada ja tõi näiteks, et tema hakkas sel aastal jooksmas käima ning alustas kolmest minutist, kuni suvel jooksis tund 1 tund ja 20 minutit. Kui alustad väikestest sammudest, võib see kasvada hoopis suuremaks.

Merit soovitas, et ei tasu eesmärkide täitmisel olla endaga kriitiline, vaid uudishimulik, palju saab veel paremaks minna ja iga kord rõõmustada, kui on olnud näiteks kvaliteetsem uni ning olla tänulik. Kui võtad eesmärgiks trenni tegemine, tasub mõelda, et teed neid asju, et end enda kehas veel paremini tundma hakata.

Küll aga tasub silmas pidada, et kellegi teise elu ise korraldama hakata ei ole mõistlik. Kui keegi palub abi, siis kindlasti tasuks aidata, ent kui näed, et keegi peaks oma elus midagi muutma, tasub see vestlus hoolega läbi mõelda, et asjale turvaliselt läheneda. «See muidugi ei tähenda seda, et kui me jätame teise inimese elu teisele inimesele taibata või kannatada. Kui me hoolime temast, siis me räägime kuidagi kaasa, aga see oleneb ka suhtedünaamikast,» ütles ta.