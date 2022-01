«Kuivpesu keset kusehaisu, köhatused, piinlikud hetked, häbelikud näod»

«Ma elasin täiesti ilma rahata 1961. aastast kuni 1964. aastani. Mul ei olnud hinge taga kopkatki, ja ometi elasin. Meil siin on selline asi võimalik. Alati võib ju rohujuuri närida või puulehtedelt teokesi noppida, ja alati leidub viinuskit. Küll siga pori leiab, öeldakse meie pool kandis. Talvel on raskem. Võib lüdida käbisid ja puukoort närida. Viina juures on see hea asi, et see ei jäätu, olgu kui kõva pakane tahes.»