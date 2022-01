Loodusterapeut Mai-Liis Kivistik soovitab raamatut, mis aitab tundma õppida ravimtaimi

«Meie maarohud» Kristel Vilbaste FOTO: Raamat

Ülevaate saab, mis taimi metsast võiks korjata ning mida kindlasti koduaeda tuua. Filosofeeritakse isegi selle üle, kas ikka on koduaia ravimtaimel võrdväärne vägi metsikult kasvava taimega, kes on endale ise sobiva koha kasvamiseks valinud.

Männimetsa õhuvannid

Kivistikule meeldis eriti, et männimetsa õhuvannid olid suisa lahti seletatud. Loodusterapeudina hindan väga taimede sisse hingamise tehnikaid, sest need sobivad suurepäraselt õhu elementi toetama. Männimets on vana tuntud ravim kopsuhaiguste puhul. Männimetsa leidub Eestis aga pea kõikjal, ei ole vaja selleks spaasse ega välismaale minna.

«Tihti küsitakse nippe, kuidas taimi endale selgeks teha ja see raamat on üks hea algus. Tõsi, siin ei puudutata kõigile tuttavaid umbrohtusid, kuid ikkagi esmased ravimtaimed on üles rivistatud. Lisaks mõned üllatused toidulauale ka veekogu äärest,» soovitab ta.

Imerohud ja moevoolud

Raamatus on räägitud ka imerohtudest ja moevooludest nagu must pässik, kärbseseen, karulauk. Selgitatakse lähemalt, kuidas või miks neid üldse võiks kasutada.