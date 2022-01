Tõeline seiklusjutt, mis täis ohte, avastusi ja intriige

Aprillis 1855 läks Ida-Siberi pealinnast Irkutskist teele Keiserliku Vene Geograafiaseltsi ekspeditsioon, mida juhtis baltisaksa päritolu Vene uurimisreisija Richard Maack. Eesmärgiks oli tundma õppida Amuuri jõge ja selle kaldaid. See Euroopa teadusele pea tundmatu piirkond kuulus tollal Hiina keisririigi koosseisu, aga Venemaa oli juba asunud seda hõivama. Uurimisretk kujunes pikaks ja raskeks, kuid oli üldiselt edukas. Jaanuaris 1856 jõuti koos rikkalike kollektsioonidega tagasi Irkutskisse. Maackil oli õnnestunud avastada terve rida uusi taime- ja loomaliike, millest osa kannab tänini tema nime.

Raamatu autori Indrek Jäätsi sõnul on tegemist tõelise seiklusjutuga täis avastusi ning pettumusi, ohte, raskusi ja nendest ülesaamist, kohusetunnet, auahnust, takistusi ja intriige. Maacki ekspeditsioon on hea näide sellest, kuidas 19. sajandi keskpaigas teadust tehti, kuidas toonased uurimisretked põimusid poliitika, imperialismi ja kolonialismiga. Kuna uurimisretk oli interdistsiplinaarne, siis on raamatus juttu nii Amuurimaa geograafiast, geoloogiast, botaanikast, zooloogiast kui ka ajaloost ja etnograafiast.