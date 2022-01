Sinijärv soovitab: äge raamat lambivabriku direktorist, kes Eesti riigi taastamise juures kõva tööd tegi

Ma tõesti ei tea, kas Ülo Nugis on riigimees, kellest veel mõni täiesti teistsugune raamat kirjutatakse. Kunagi, miskipärast. Eeldagem, et see ongi see. Üks ja ainus. Sel juhul: olulise saab siit kätte, ebaolulist, kuigi võibolla põnevamat, näikse olevat enam kui lehekülgedele jõudis. Kas peaks raamatut koos äsja televeerule jõudnud filmiga tarvitama? Pole filmi näinud, ent ei välista, et teosed teineteist täiendavad.

Harutihti on poliitikute elulooraamatutest läbinärimine üks valu ja vaev, mille vähese vastse informatsiooni manustamise nimel ikkagi ära näha võtad. Rumm sihukest jama ei tee. Mis on kirjas, on kirjutatud hästi ja mida kirjas ei ole… seda kirjas ei ole. Raamatu lõpulõik jätab muidugi eriti mitu otsa lahti. Et äkki oli Nugise sees veel teine Nugis, palju suurem kui välimine. Ja et äkki see suurem Nugis alles ootab lahtikirjutamist. Rumm toda teab.