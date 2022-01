Selgus möödunud aasta kõige omanäolisem lasteraamat

«Kuhu lapsed said» on lustlik lugulaul sellest, kuidas ühe linnakese lapsed väsisid täiskasvanute käskudest ja keeldudest ning üheskoos metsa elama läksid. Raamat annab humoorika ülevaate täiskasvanute ponnistustest, et lapsi linna tagasi meelitada. Eriliselt magusaks teevad raamatu Indrek Koffi leidlikud värsid, milletaolisi meie lastekirjanduses järjest harvemini kohtab. Samuti pakuvad üllatusi Elina Sildre värvirõõmsad illustratsioonid, mille stiil eristub illustraatori senisest pildikeelest.

Lastekirjanduse keskuse kirjandusuurija Jaanika Palmi sõnul paistab Indrek Koffi värsslugu selle aasta lasteraamatumaastikul silma värske teema ja meisterliku teostuse poolest. «Teos näitab ilmekalt, kui väga ja milleks on täiskasvanutel lapsi vaja. Viivad ju linnast lahkunud lapsed kaasa ka rõõmukilked ja ringisilkamise, keksumängud ja lehesahinad. Näidates, et mitte miski peale siira soovi ja ühise mängulusti ei too lapsi tagasi, rõhutab Koff elurõõmu, mängulisuse ja loovuse olulisust. Tegemist on küll Koffi esimese lastele mõeldud luuleteosega, kuid värsked riimid ja vaimukas sisu annavad põhjust tõmmata paralleele omaaegsete värsslugude meistrite teostega,» lausub Palm.