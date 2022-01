Demeter ja Persephone ehk kuidas said alguse aastaajad

Peagi jõudsid kaks jumalannat päikese kuldsesse hoovi ja seisid pimestatult suure päevajumala palge ees.

Niipea kui päike Demeteri nägi, sai ta kohe aru, miks too tuli. «Armas jumalanna,» lausus Helios, «ma kurvastan koos sinuga selle õnnetuse üle, mis sulle osaks langes. Persephonega juhtus sedasi tüdruku isa Zeusi tahtel. Just Zeus andis tütre Hadese isandale Plutonile mõrsjaks. Tüdruk on nüüd allmaailma kuningriigis ega näe enam iial päevavalgust.»

Neid sõnu kuuldes läks Demeter näost kaameks kui vaha ja ta silmist voolas jõena pisaraid, kuid päikesel oli veel midagi öelda: «Persephone oli koos oma sõbrataride okeaniididega õiterikkas Nysa orus mängimas ja lilli korjamas. Koht oli ilus, seal olid rohelised puud ja lõhnavad lilled, sädistavad linnud ja naervad vetevood. Kogu sellest ilust joovastunult lendles Persephone otsekui liblikas ühe õie juurest teise juurde ega saanud arugi, kui kaugele sõbratarid maha jäid. Aga samal ajal, kui tema kogu selle ilu üle rõõmustas, ilma et tal oleks olnud ainsatki muret ilma peal, varitses selle paiga lähedal maapraos Pluton, Hadese isand. Äkki jäi Persephone pilgu ette imekaunis nartsiss, mille kroonlehed hakkasid iga hetk avanema. Ta noppis nartsissi ja tõstis näo juurde, et head lillelõhna nuusutada. Persephone on juba maast madalast imekaunis tüdruk, tol hetkel aga oli ta kaunim kui iial enne. Pluton, kes kõige algusest saadik pealt nägi, ei suutnud end enam tagasi hoida. Ainsa hoobiga lõhestas ta maa ja kihutas oma kuldsel kaarikul, mida vedasid Hadese surematud süsimustad hobused, päevavalguse kätte. Välgukiirul tõmbas ta Persephone enda kõrvale kaarikusse. Tüdruk jõudis vaevu hüüatada: «Ema, mind viiakse ära!», kui juba sukeldusid päevavalgusest pimestatud hobused tagasi pimedasse maapõue.»

Päikesejumal nägi, kuidas Demeteri ahastus üha kasvab, sedamööda, kuis lugu lahti hargneb. Helios püüdis teda lohutada. «Ära kurvasta,» trööstis ta, «Pluton on vägev isand ja allmaailma kuningriik on piiritu, sest surnuid on palju rohkem kui elavaid. Su tütar hakkab elama kuldsetes õuedes ja loendamatud surnud hakkavad teda austama ja jumaldama, just sama moodi, nagu nad jumaldavad surematut Plutonit, kõikvõimsa Zeusi venda, kes arvab sindki oma õdede hulka.»

Aga need sõnad ainult suurendasid Demeteri leina, sest ta nägi, et kaotas terves ilmas kõige kallima – oma ainsa tütre.

Nüüd oli Demeterile kõik selge, ja piinav teadmine hävitas nii tema elu kui ka kõik ilusa, mille ta oli loonud. Maa peal ei kasvanud enam midagi, jäine põhjatuul marutses, kiskus puude otsast kuivanud lehti ja keerutas neid ringi. Kadunud olid imekaunid lilled ja roheline rohi. Kadunud olid rammusad viljapead ja magusad puuviljad. Midagi polnud enam järel. Inimesed, loomad ja linnud said tunda nälga ja külma, paljud surid. Igast ilmakaarest kostis itku. Kõik palusid härdalt Demeteri, et ta muudaks maa jälle roheliseks, teeks puud viljakandvaks ja tooks naeratuse maailma näole tagasi, aga Demeteri lein oli nii sügav, et ta jäi kurdiks kõikidele karjetele ja pimedaks kõikide tragöödiate ees peale selle, mis oli tema enda oma.

Zeus nägi seda kõike ja mõistis, et tehtud kahju heastamiseks tuleb midagi ette võtta. Ta langetas otsuse, et Persephone veedab sellest ajast saadik poole aastast ema juures maa peal ja teise poole oma abikaasa Plutoni juures allmaailma kuningriigis. Ja nii sündiski.