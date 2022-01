10 põhjust, miks teha näojoogat

1. Odavam kui ilukirurgia ja kreemid

Erinevalt ülehinnatud protseduuridest ei maksa näojooga midagi! Selleks kulub kogu päeva jooksul vaid 10 minutit. Arvestades, milline ajakulu on käia erinevates hooldustes või soetada kalleid kreeme, tundub peaaegu rumal mitte näojoogat proovida.

2. Organismile tervislik

Tervisliku eluviisi sõber teab, et Botox on mürk, mis halvab lihase. Lisaks sisaldab enamik vananemisvastaseid kreeme parafiini, mineraalõli, tugevaid lõhnaaineid ja mitmeid muid soovimatuid koostisosi. Näojooga on aga pikaajaliste tulemustega, 100% looduslik meetod, kuidas aeglustada vananemist ja olla kõrge eani särava nahaga. Lisaks on see ilma nõelteta ning pole vaja karta, et sära on saavutatud toksiinide abil.

3. Aeglustab vananemisprotsesse

Mida rohkem me haigutame, kissitame silmi või kortsutame kulmu, seda rohkem kortse aastatega koguneb. Kuigi see on elu loomulik osa, saab näojooga aidata aeglustada vananemise progresseerumist. Tihti ei mõelda sellele, et kortsud tekivad ka teatud näoilmeid sageli sooritades ehk harjumusest.

4. Vabastab pinged

See on uskumatu, kui palju stressi kanname õlavöötmes, mis omakorda peegeldub kortsudena kaelal ja näol. Näojooga lisab teadlikkust nendest lihastest ja erinevatest viisidest, kuidas leevendada pinget. Mõni naine on näojooga abil vabanenud ka kroonilisest kaelavalust.

5. Eemaldab tursed

Kogu näo turse (eriti hommikuti) on üks levinumaid probleeme, millega naised kokku puutuvad. Kui ärkad paistes, tähendab see, et lümfiringe ei tööta korralikult ja kõik toksiinid jäävad kehasse kinni, mõjutades nii sinu välimust kui ka tervist.

Seega on ülitähtis hoida lümfivool sujuv. Kõige parem viis lümf liikuma saada on teha näoharjutusi või kasutada näorullikut. Veel enam, kui sul on lõualuu piirkonnas lihased pinges, siis ka see võib sinu lümfisõlmi blokeerida ja lümfivoolu takistada.

Kõik näolihased on omavahel seotud, seega investeeri kindlasti kvaliteetsesse näojooga programmi, mis aktiveerib iga näolihase ja aitab suunata soovitud tulemuseni.

6. Toniseerib näo- ja kaelalihaseid

Näojooga on trenn, mis tähendab, et see toniseerib ja pinguldab sinu kogu nägu. Neid lihaseid treenides paraneb ka vereringe, mis stimuleerib kollageeni tootmist ja toetab noorusliku naha säilimist.

7. Vabastab stressist

Näojooga on mõeldud ka meelt stressist vabastama ning toimima liikuva meditatsioonina.

Näojooga on tegelikult üsna sarnane teiste joogastiilidega – toniseerid lihaseid, paneb vereringluse paremini tööle ning samal ajal ka mediteerid ning hingad sügavalt. Ja täpselt nagu joogaski, võib kuluda veidi harjutamist, enne kui asenditest lõpuni aru saad.

8. Tõstab enesehinnangut ja enesekindlust

Olgem ausad – kui näed parem välja, tunned end automaatselt paremini ja hindad iseennast rohkem.

9. Tõstab tuju

Näojoogas on mitmeid tobedaid asendeid, mis toovad naeratuse suule. Mõnus on vaadata, kuidas ise teed neid tobedaid poose, saad õnnehormoone ja samal ajal tead, et see praktika on veel ka kasulik!

10. Parandab silmanägemist

Näojooga harjutuste seas on erinevaid variatsioone ka silmalihastele. Neid sooritades ja silmaümbruse lihaseid treenides arendad lihastoonust ja toetad lümfi tööd. Mitmed naised on aga maininud, et nende nägemine on paranenud igapäevase näojooga praktika tulemusena. Harjutused on suurepärased, kui silmad on väsinud pärast tundidepikkust arvuti vaatamist.