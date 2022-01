PILK PEALE ⟩ Just need olid möödunud aastal enim laenutatud e-raamatud

Tallinna elanikud on ELLUst saanud tasuta eestikeelseid e-raamatuid laenata juba 10 aastat (ELLU avati 31.01.2002. a). Tallinna abilinnapea Kaarel Oja: «Meil on väga hea meel, et tänu ELLUle on e-raamatute laenutus läinud lõpuks lendu ja oleme saanud Tallinna Keskraamatukogu hea teenuse, hetkel veel sisuliselt ainsa e-raamatute laenutamise teenuse, laiendada Kultuuriministeeriumi toel üle terve Eesti.»